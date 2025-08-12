PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall am Bahnhofsplatz in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Am heutigen Dienstag kam es gegen 12:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Bahnhofsplatz in Oldenburg, bei dem ein 41-jähriger Oldenburger tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen befand sich der Mann an einer Bushaltestelle des Bahnhofsplatzes. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen stürzte er nach vorne auf die Fahrbahn, geriet dabei unter einen anfahrenden Linienbus und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei führt derzeit eine umfangreiche Unfallaufnahme am Ereignisort durch. Aus diesem Grund ist der gesamte Bereich des Bahnhofsplatzes für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr voraussichtlich noch bis 16:00 Uhr vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

