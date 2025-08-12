Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in Bad Zwischenahn und Oldenburg - Ermittlungen unter anderem wegen schweren Raubes

Oldenburg (ots)

Am heutigen Tag hat die Polizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg Durchsuchungen an mehreren Objekten durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war es unter anderem, Beweismittel in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren zu sichern.

Durchsucht wurden insgesamt sechs Wohn- und Geschäftsräume, darunter Objekte in der Gemeinde Bad Zwischenahn sowie in einem Gewerbegebiet in Oldenburg. Neben Kräften der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland waren auch Unterstützungskräfte aus benachbarten Behörden im Einsatz. Die Einsatzmaßnahmen begannen in den frühen Morgenstunden und sind inzwischen abgeschlossen.

Anlass der polizeilichen Maßnahmen sind die Angaben von zwei Männern, die sich Anfang August bei der Polizei gemeldet hatten. Nach ihren Schilderungen seien sie von mehreren Personen massiv körperlich angegriffen worden. Im Zuge dieses Übergriffs seien den Geschädigten zudem mehrere persönliche Gegenstände entwendet worden.

Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht des schweren Raubes, die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden insgesamt 3 Männer in einem Alter von 41 bis 46 Jahren angetroffen und kontrolliert. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial sicher, welches ausgewertet wird.

