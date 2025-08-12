PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Einbruch in Arztpraxis - Bargeld entwendet

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Arztpraxis an der Nadorster Straße im Bereich der Autobahnbrücke.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum in Tatortnähe bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.(952552)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

