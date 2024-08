POL-COE: Dülmen, B474/Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall - Unfallörtlichkeit gesperrt

Coesfeld (ots) - Zu einem Unfall auf der B58 in Ascheberg in Höhe der Autobahnauffahrt A1 rief ein 37-jähriger Autofahrer aus Hamm die Polizei in der heutige Nacht. Er gab an, dass er die B58, gegen 00.00 Uhr, in Ascheberg aus Fahrtrichtung Ahlen kommend befahren habe. Unmittelbar vor der Autobahnauffahrt habe ein Auto auf der Linksabbiegerspur (FR Autobahn) gestanden. Bevor er an diesem rechts auf seiner Fahrspur ...

mehr