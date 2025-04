Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raub auf Juweliergeschäft

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag, 8. April, versucht, einen 67-jährigen Juwelier in seinem Geschäft am Kapuzinerplatz zu berauben.

Der Räuber klingelte gegen 13 Uhr an der Tür zum Juweliergeschäft. Als der Juwelier dem Mann die Tür geöffnete hatte, bedrohte er den 67-Jährigen mit einem Messer und forderte Wertgegenstände. Auf dem Weg zur Verkaufstheke kam es zu einer Rangelei. Dabei verletzte der Räuber den 67-jährigen mit dem Messer leicht.

Als der 67-Jährige den Alarmknopf drückte, flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Kapuzinerplatz.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, kräftige Statur. Er soll mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Die Polizei fragt: Wer hat den Raub beobachtet? Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell