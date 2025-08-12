PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Dienstag ist es gegen 12:30 Uhr in Westerstede im Ortsteil Lindern zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Eine 62-jährige Frau aus Cuxhaven befährt zu diesen Zeitpunkt mit einem Quad die Westersteder Straße in Richtung Westerstede. In einer Rechtskurve kommt sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und gerät in einen Straßengraben. Die Frau wird durch den Aufprall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter 04488/833-0 zu melden.(959336)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Westerstede
Telefon: +49(0)4488/833-115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 14:22

    POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall am Bahnhofsplatz in Oldenburg

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Dienstag kam es gegen 12:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Bahnhofsplatz in Oldenburg, bei dem ein 41-jähriger Oldenburger tödlich verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen befand sich der Mann an einer Bushaltestelle des Bahnhofsplatzes. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen stürzte er nach vorne auf die Fahrbahn, geriet dabei unter einen anfahrenden Linienbus und ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:04

    POL-OL: Einbruch in Arztpraxis - Bargeld entwendet

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Arztpraxis an der Nadorster Straße im Bereich der Autobahnbrücke. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die ...

    mehr
