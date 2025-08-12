Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Dienstag ist es gegen 12:30 Uhr in Westerstede im Ortsteil Lindern zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Eine 62-jährige Frau aus Cuxhaven befährt zu diesen Zeitpunkt mit einem Quad die Westersteder Straße in Richtung Westerstede. In einer Rechtskurve kommt sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und gerät in einen Straßengraben. Die Frau wird durch den Aufprall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter 04488/833-0 zu melden.(959336)

