Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Raub auf Hotel am Europaplatz - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu einem Raubüberfall auf ein Hotel am Europaplatz in Oldenburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat gegen 22:20 Uhr ein maskierter Mann den Empfangsbereich des Hotels und begab sich unmittelbar zur Rezeption.

Die dort beschäftigte Angestellte wurde von dem Täter gewaltsam zur Seite gezogen. Dabei soll der Unbekannte ein Messer im Hosenbund getragen haben. Anschließend forderte dieser die Herausgabe von Bargeld und nahm die Tageseinnahmen aus der Kasse an sich. Der Mann flüchtete anschließend in bislang unbekannte Richtung.

Die genaue Höhe des entwendeten Geldbetrages steht derzeit noch nicht fest. Trotz einer umgehend eingeleiteten, umfangreichen Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Die Angestellte beschreibt den Täter wie folgt:

Männlich, dunkle Hautfarbe, etwa 2 Meter groß und mit einer sportliche Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Sturmhaube, einer gelben kurzen Hose, einem gelben LA-Lakers-Trikot mit lila Aufschrift und der Zahl "08" im Bauchbereich sowie grünen Turnschuhen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 mit der Polizei in Oldenburg in Verbindung zu setzen.(961397)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

