Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen zu Unfallflucht auf Bundesstraße 27 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Dienstag (26.08.2025) gegen 22:30 Uhr eine Unfallflucht im Bereich der Bundestraße 27 beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die B 27 aus Richtung Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg auf dem rechten Fahrstreifen. Auf Höhe der Anschlussstelle Kornwestheim-Ost wollte ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf die Richtungsfahrbahn der Bundesstraße 27 auffahren, weshalb der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Eine auf gleicher Höhe auf dem linken Fahrstreifen fahrende 57-jährige VW-Lenkerin erkannte den Fahrstreifenwechsel und bremste ihr Fahrzeug stark ab um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden. Ein hinter ihr fahrender 59-jähriger BMW-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem VW auf. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Der unbekannte Verursacher, zu welchem lediglich bekannt ist, dass es sich um einen hellen Kleinwagen mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) handeln soll, fuhr nach dem Verkehrsunfall in Richtung Ludwigsburg unerlaubt davon.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

