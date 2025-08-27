PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Diebstahl von Motorroller gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag (24.08.2025) 17:00 Uhr und Dienstag (26.08.2025) 07:30 Uhr in der Holzgartenstraße in Bietigheim einen Motorroller der Marke "San Yang" vom Typ "Shark 125". Der Roller war vor einem Wohnhaus abgestellt gewesen und hatte einen Wert von rund 550 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
