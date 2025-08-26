PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Scheiben der Grundschule zum zweiten Mal beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem bereits im Juli, zwischen dem 16. und dem 21.07.2025, bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben der Grundschule in der Wiesensteiger Straße in Eltingen beschädigt haben, wurde am Montag (25.08.2025) nun eine weitere Sachbeschädigung festgestellt. Noch unbekannte Täter bewarfen die Scheiben in beiden Fällen vermutlich mit Steinen, so dass die äußere Verglasung zu Bruch ging. Ein Eindringen in das Schulgebäude war jedoch nicht möglich. Der entstandene Sachschaden wurde jeweils auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

