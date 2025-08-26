PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Einbruch in eine Werkstatt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (22.08.2025) 15.00 Uhr und Montag (25.08.2025) 06.45 Uhr suchten noch unbekannte Täter eine Werkstatt in der Röntgenstraße in Höfingen heim. Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zutritt in das Gebäude und durchsuchten anschließend die vorhandenen Büroräume. Einen Schlüsselkasten hebelten die Täter von der Wand und brachen diesen auch auf. Die Täter dürften letztlich etwa 100 Euro Bargeld aufgefunden haben, das sie stahlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

