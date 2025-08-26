Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall mit fahrerlosem Lkw

Ludwigsburg (ots)

Ein fahrerloser Lkw machte sich am Montag (25.08.2025) gegen 16:30 Uhr in der Hessigheimer Straße in Ingersheim selbständig und stieß gegen einen weiteren geparkten Lkw. Ein 50-Jähriger parkte seinen Lkw zunächst am Fahrbahnrand ab und stieg aus. Dabei sicherte er das Fahrzeug mutmaßlich nicht ordnungsgemäß, so dass der Lkw auf der abschüssigen Straße ins Rollen kam. Der 50-Jähriger versuchte noch den Lkw zu stoppen, geriet hierbei jedoch mit seinem Bein unter einen Reifen und erlitt schwere Verletzungen. Der Lkw prallte gegen einen weiteren geparkten Lkw, es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der 50-jährige Mann kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell