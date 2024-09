Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "ACAB"-Graffiti an Polizeiwache - 42-jähriger Sprayer dank Zeugenhinweis gestellt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat dank Zeugenhinweisen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 28. September, einen 42-jährigen Mann noch auf frischer Tat gestellt, der an der Polizeiwache Alter Markt mit Sprühfarbe "ACAB" auf die Gebäudefassade gesprayt hatte.

Zeugen meldeten der Polizeileitstelle um kurz nach Mitternacht, dass ein Mann gerade mit Graffiti-Farbe die Parole "ACAB" auf die Außenwand der Polizeiwache aufbringe. Ein Streifenteam, das sich in der Nähe befunden hatte, stellte den Mann kurz darauf. Die Sprühdose, die er in einem Mülleimer in der Nähe entsorgt hatte, fanden sie und stellten sie sicher. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen zeigte ein deutlich positives Ergebnis an. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache und brachten ihn zur Verhinderung möglicher weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam unter, von wo sie ihn am nächsten Morgen nüchtern wieder entließen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ein. (jn)

