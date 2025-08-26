Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin kam es Montag (25.08.2025) gegen 12:15 Uhr im Bereich der Unterriexinger Straße in Markgröningen. Eine 55-jährige sowie eine 68-jährige Radfahrerin fuhren nebeneinander den parallel zur Unterriexinger Straße verlaufenden Feldweg in Richtung Unterriexingen. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers der 55-Jährigen verlor diese die Kontrolle über ihr Zweirad und stieß gegen das Gefährt der 68-Jährigen. Folglich stürzten beide Radfahrerinnen zu Boden. Die 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die 55-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell