Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: 3.500 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (26.08.2025) zwischen 06:45 Uhr und 17:05 Uhr in der Industriestraße in Oberstenfeld ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen geparkten Audi und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

