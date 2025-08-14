PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisster Bielefelder gefunden

Bielefeld (ots)

MD / Bielefeld / Bethel - Der vermisste 33-jährige Mann wurde wohlbehalten im Stadtgebiet Herford angetroffen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Polizei Bielefeld bittet darum, das veröffentlichte Foto und die Angaben über die vermisste Person zu löschen.

Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6097152

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 18:08

    POL-BI: Suche nach vermisstem Bielefelder

    Bielefeld (ots) - SSC / Bielefeld / Bethel Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 33-jährigen Mann aus Bielefeld. Aufgrund seiner geistigen Beeinträchtigung kann eine Gefahr für den Mann nicht ausgeschlossen werden. Der Vermisste nimmt selbständig keine Flüssigkeit zu sich, daher besteht bei den hochsommerlichen Temperaturen die Gefahr einer Dehydrierung. Die polizeiliche Fahndung führte ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 14:21

    POL-BI: Einbrecher verunreinigt Bad

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 13.08.2025, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Bürogebäude an der Eckendorfer Straße informiert. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand brach der unbekannte Täter zwischen 11:00 Uhr am Dienstag, 12.08.2025, und 08:00 Uhr am Mittwoch, 13.08.2025, in ein Gebäude an der Eckendorfer Straße, in Höhe Schuckenbaumer Straße, ein. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren