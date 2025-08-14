Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisster Bielefelder gefunden

Bielefeld (ots)

MD / Bielefeld / Bethel - Der vermisste 33-jährige Mann wurde wohlbehalten im Stadtgebiet Herford angetroffen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Polizei Bielefeld bittet darum, das veröffentlichte Foto und die Angaben über die vermisste Person zu löschen.

Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6097152

