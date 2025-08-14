Polizei Bielefeld

POL-BI: Ungesicherte Ladung: Gefahr durch Steinbrocken

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Der Fahrer eines Lkw mit vollbeladener Absetzmulde wurde am Dienstag, 12.08.2025, auf der Eckendorfer Straße gestoppt. Die ungesicherte Ladung hätte jederzeit auf die Straße oder Fahrzeuge fallen und Verkehrsteilnehmer verletzen können.

Gegen 08:30 Uhr bemerkten Polizisten des Verkehrsdienstes einen Lkw, dessen Mulde mit Steinen und Bauschutt beladen war. Bereits aus einiger Entfernung sahen die Beamten, dass die Steine bis an die Ränder der Mulde geladen waren. Zudem befand sich mittig der Mulde sogar eine größere Anhäufung von Steinen.

Jede Bremsung, eine starke Beschleunigung oder seitliche Ausweichbewegungen hätten dazu führen können, dass große Steinbrocken auf die Straße fallen und nachfolgende Verkehrsteilnehmer verletzen.

Die Polizisten hielten den Lkw-Fahrer, einen 37-jährigen Bielefelder, an und kontrollierten ihn. Sie machten ihm deutlich, dass eine ladungssichernde Abdeckung in Form eines Deckels, einer Plane oder eines engmaschigen Landungsnetzes nötig sei.

Der Lkw-Fahrer gab nach seiner Belehrung an, dass es mal wieder schnell gehen musste und deshalb keine Plane über der Mulde war.

Die Weiterfahrt wurde erst gestattet, nachdem das mitgeführte und zugelassenes Ladungsnetz über die Mulde gezogen war. Den Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld von 60 Euro und einen "Punkt in Flensburg".

Der Verkehrsdienst weist darauf hin, dass alle Arten von Transporten, egal ob auf Lkw oder im privaten Pkw-Anhänger, nur mit ordnungsgemäß gesicherter Ladung im öffentlichen Verkehrsraum durchgeführt werden dürfen.

