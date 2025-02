BPOL-KS: Gewaltattacke im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe - Zeugen gesucht!

Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung soll es gestern Nachmittag (6.2. / 15:30 Uhr) in der Hessischen Landesbahn (Zugnummer: 24414) auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Kassel gekommen sein. Auf der Strecke im Bereich Treysa soll ein 27-Jähriger aus Somalia zwei 31-jährige Deutsche zunächst tätlich angegriffen haben. Dabei soll der 27-Jährige versucht haben, einen der ...

