Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher verunreinigt Bad

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 13.08.2025, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Bürogebäude an der Eckendorfer Straße informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brach der unbekannte Täter zwischen 11:00 Uhr am Dienstag, 12.08.2025, und 08:00 Uhr am Mittwoch, 13.08.2025, in ein Gebäude an der Eckendorfer Straße, in Höhe Schuckenbaumer Straße, ein.

Der Unbekannte gelangte in das Gebäude und scheiterte bei dem Versuch die Tür zu einem Büro aufzubrechen. Ein frei zugängliches Bad verschmutzte er während des Tatgeschehens. Im Anschluss flüchtete er in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

