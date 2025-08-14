POL-BI: Suche nach vermisstem Bielefelder
Bielefeld (ots)
SSC / Bielefeld / Bethel
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 33-jährigen Mann aus Bielefeld. Aufgrund seiner geistigen Beeinträchtigung kann eine Gefahr für den Mann nicht ausgeschlossen werden. Der Vermisste nimmt selbständig keine Flüssigkeit zu sich, daher besteht bei den hochsommerlichen Temperaturen die Gefahr einer Dehydrierung. Die polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zu seinem Auffinden. Der Vermisste ist ca. 170 cm groß, hager und hat kurzes lichtes Haar. Zum Zeitpunkt des letzten Kontaktes war er mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und blauen Turnschuhen bekleidet. Der Mann spricht ausschließlich ukrainisch. Er hält sich gerne in oder im Bereich von öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Achtung: Der Vermisste leidet unter einer durch Blutübertragung ansteckenden Krankheit. Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum aktuellen Aufenthaltsort der Gesuchten beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.
