Polizei Bielefeld

POL-BI: Suche nach vermisstem Bielefelder

Bielefeld (ots)

SSC / Bielefeld / Bethel

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 33-jährigen Mann aus Bielefeld. Aufgrund seiner geistigen Beeinträchtigung kann eine Gefahr für den Mann nicht ausgeschlossen werden. Der Vermisste nimmt selbständig keine Flüssigkeit zu sich, daher besteht bei den hochsommerlichen Temperaturen die Gefahr einer Dehydrierung. Die polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zu seinem Auffinden. Der Vermisste ist ca. 170 cm groß, hager und hat kurzes lichtes Haar. Zum Zeitpunkt des letzten Kontaktes war er mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und blauen Turnschuhen bekleidet. Der Mann spricht ausschließlich ukrainisch. Er hält sich gerne in oder im Bereich von öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Achtung: Der Vermisste leidet unter einer durch Blutübertragung ansteckenden Krankheit. Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum aktuellen Aufenthaltsort der Gesuchten beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

