Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zeugen gesucht. In den Gegenverkehr geraten und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Sonntag (20.07.2025) um 4.10 Uhr kam es auf der K 18 zwischen Milte und Sassenberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße von Milte in Richtung Sassenberg. In einer Linkskurve kam ihr auf ihrer Fahrspur ein Pkw entgegen. Um nicht mit diesem zusammen zu stoßen wich die junge Frau nach rechts in den Grünstreifen aus. Hier prallte ihr Fahrzeug gegen einen Baum. Der entgegenkommende Pkw flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell