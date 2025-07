Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Leichtverletzte bei missglücktem Überholmanöver

Warendorf (ots)

Am Samstag (19.07.2025) um 11.40 Uhr kam es auf der Ahlener Straße (K 25) in Beckum zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 28-jähriger Mann aus Hamm befuhr mit seinem Pkw die Ahlener Straße in Richtung in Richtung Beckum. Er beabsichtigte hier vor einer Kurve einen vorausfahrenden Traktor zu überholen. Während des Überholvorganges kam ihm ein 38-jähriger Beckumer mit seinem Pkw entgegen. Der Beckumer musste eine Vollbremsung durchführen. Der Hammenser wich seinerseits nach links in den Straßengraben aus. Hier überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der 28-Jährige und sein 27-jähriger Beifahrer aus Ahlen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der stark beschädigte Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

