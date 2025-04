Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Reifen gestohlen

Am frühen Dienstagmorgen stahlen Unbekannte die Ersatzräder von zwei Sattelzügen bei Merklingen.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden parkte ein Volvo-Fahrer auf dem Parkplatz Albhöhe an der A8 in Richtung Ulm. Am Morgen stellte er fest, dass unbekannte Personen die Ersatzräder zwischen 01.00 Uhr und 06.30 Uhr entwendeten. Auch an einem weiteren Sattelzug wurden die Ersatzräder gestohlen. Die Täter schnitt in beiden Fällen die Spanngurte durch und stahlen die Kompletträder im Wert von mehreren tausend Euro. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Diebstahl auf und nimmt Hinweise unter Tel. 07335/96260 entgegen.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

