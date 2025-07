Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unbekannter griff Gäste eines Lokals an

Warendorf (ots)

Am Samstagabend (19.7.2025, 22.50 Uhr) griff ein Unbekannter Gäste eines Lokals auf der Hauptstraße in Neubeckum an. Der Tatverdächtige trat zunächst einem 52-jährigen Ennigerloher in den Rücken, der vor der Gaststätte auf einem Stuhl saß. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Als der 52-Jährige aufstand, ergriff der Unbekannte den Stuhl und warf ihn auf die 51-jährige Angestellte. Ein 60-jähriger Neubeckumer ging dazwischen und verhinderte, dass die Ennigerloherin getroffen wurde. Dabei wurde der 60-Jährige jedoch leicht verletzt. Dann holte der Tatverdächtige ein Klappmesser aus seiner Hosentasche und ging dieses in der Hand haltend auf einen 49-jährigen Beckumer zu. Die 51-Jährige ergriff nun den Arm des Unbekannten und zog ihn von dem Beckumer weg. Anschließend begaben sich der Unbekannte und sein Begleiter in den nahe gelegenen Park. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Männer unerkannt.

Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, Glatze, trug ein hellblaues Basecap, ein weißes T-Shirt und eine beige Hose.

Sein Begleiter hat kurze dunkle Haare, trug eine blaue Jeans sowie ein weißes T-Shirt und hatte ein Fahrrad dabei.

Kurz vor dem Vorfall kamen zwei unbekannte jüngere Männer auf die Beteiligten zu und warnten sie vor dem Angriff.

Rettungskräfte brachten den 60-jährigen Neubeckumer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Personen - insbesondere die beiden jüngeren Männer, die gewarnt hatten -, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02522/911-0.

