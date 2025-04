Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit Verletzten

Holungen (ots)

Auf der Landstraße 1012 ereignete sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegenwärtig ist bekannt, dass ein vorausfahrender Pkw beabsichtigte in einen Feldweg abzubiegen. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer erkannte die Situation und bremste sein Fahrzeug ab. Ein weiterer Folgender erkannte dies zu spät, fuhr auf die beiden vorausfahrenden Autos auf und beschädigte sie. Hierbei wurden zwei Fahrzeuginsassen des mittleren Fahrzeugs verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Bis 13.30 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

