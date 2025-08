Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.08.25

Polizei Eschwege

Unfallfluchten

Zwischen dem 31.07.25 und dem 05.08.25, 12:00 Uhr wurde in der Straße "Am Stadtgraben" in Eschwege (rückwärtig der Mauerstraße) ein dort geparkter Peugeot 5008 im Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Peugeot war mit dem Heck zur Fahrbahn geparkt und wurde vermutlich beim Vorbeifahren an der Kofferraumklappe beschädigt. Schaden: ca. 500 EUR.

Eine weitere Unfallflucht wird aus der Leuchtbergstraße in Eschwege gemeldet. Auf dem Parkplatz "Felsenkeller" wurde am gestrigen Dienstag ein dort geparkter Ford Focus auf der linken Fahrzeugseite angefahren. Der Unfall ereignete sich zwischen 16:15 Uhr und 19:05 Uhr. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Angezeigt wurde am gestrigen Abend noch eine Unfallflucht, die sich vermutlich im Ginsterweg in Eschwege ereignet hat. Angefahren wurde ein dort abgestellter VW Golf, der am vorderen linken Kotflügel touchiert wurde. Der Unfall kann bis Mitte Juli zurückliegen. Vom verursachenden Fahrzeug blieb rote Farbe zurück. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Einbruch in Keller

Zwischen dem 03.08.25, 15:00 Uhr und dem 04.08.25, 17:00 Uhr wurden aus deinem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Schlehenweg in Eschwege mehrere Gegenstände entwendet. Unter anderem handelt es sich dabei um eine Aquariumlampe, eine Drohne und ein Akku eines Handstaubsaugers. Der Schaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 05:27 Uhr kollidierte heute Morgen eine 55-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit einem Reh, als sie auf der K 28 in der Gemarkung von Lindenau unterwegs war. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 3000 EUR angegeben; das Reh verendete an der Unfallstelle.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Hauswand gefahren

Um 21:21 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 18-Jähriger aus Rosdorf mit einem Mercedes-Van über eine Einfahrt in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau auf das Grundstück der dortigen Apotheke. Beim Rangieren mit dem Fahrzeug fuhr er gegen die Hauswand des Gebäudes, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 13:03 Uhr befuhr gestern Mittag eine 57-Jährige aus Söhrewald mit einem Pkw die Straße "Am Mühlenberg" in Hessisch Lichtenau. Eine 75-Jährige aus Hessisch Lichtenau parkte zu dieser Zeit auf einem Parkstreifen und übersah beim Rangieren den Pkw der 57-Jährigen. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

