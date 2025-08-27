Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht in Neheim; die Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

In der Straße "Lange Wende" im Bereich des Tappewegs streifte eine 19-jährige Arnsbergerin vermutlich ein bislang unbekanntes, geparktes Auto. Die Autofahrerin fuhr am 26.08.2025 um 13:30 Uhr in Richtung Neheimer Innenstadt, als sie im Bereich der Einmündung Tappeweg mit ihrem rechten Außenspiegel vermutlich ein am Fahrbahnrand geparktes Auto streifte. Die Beamten der Polizeiwache Arnsberg konnten vor Ort keine Beschädigungen feststellen, die zum geschilderten Geschehen passten.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

