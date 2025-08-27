Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 13-jähriger Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfallflucht verletzt

Brilon (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Zusammenstoßes zwischen zwei Fahrradfahrern. Am 15.08.2025 um 15:50 Uhr befuhr ein 13-jähriger Briloner die Strackestraße aus Richtung Altenbürener Straße im Richtung Fußgängerzone. Der Junge wollte auf der vorfahrtberechtigten Straße bleibend seine Fahrt nach links in die Marktgasse fortsetzen. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Strackestraße aus Richtung Am Markt kommend in Richtung Altenbürener Straße. Der Unbekannte stieß mit dem Jungen zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 13-Jährige leicht verletzt, sein Fahrrad wurde beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Fahrradfahrern entfernte sich der unbekannte Mann, ohne seine Personalien mitzuteilen oder sich um den Jungen oder den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der flüchtige Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - 25 - 30 Jahre alt - Schwarze Haare - Schwarzer Bart - Jeans - Schwarze Jacke - südländisches Erscheinungsbild - Sonnenbrille - Trug keinen Helm

Er fuhr ein schwarzes Fahrrad, ähnlich eines "Chopper"-Motorrads.

Zudem wurde angegeben, dass eine Taxifahrerin in einem Mercedes Vito den Unfall beobachtet haben soll. Das amtliche Kennzeichen des Mercedes soll mit HSK-U.... begonnen haben. Der flüchtige Fahrradfahrer und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell