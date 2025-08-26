Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Fahrräder Am Waltenberg entwendet

Winterberg (ots)

Bislang unbekannte Täter stahlen drei Fahrräder, die auf dem Heck-Fahrradträgers eines geparkten Autos befestigt waren. Im Zeitraum vom 24.08.2025 um 21:30 Uhr bis zum 25.08.2025 um 09:15 Uhr brachen der oder die Täter an einem Skoda mit belgischem Kennzeichen die Schlösser auf und durchtrennten zusätzliche Fahrradschlösser.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

