Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Felgensätze in Niedereimer entwendet

Arnsberg (ots)

Von fünf Autos wurden die Felgen demontiert. Im Zeitraum vom 23.08.2025 um 20:00 Uhr bis zum 24.08.2025 um 13:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannt Täter gewaltsam Zutritt zu einem umzäunten Pkw-Abstellplatz im Niedereimerfeld. Mehrere Fahrzeuge eines dort ansässigen Autohauses bockten der oder die Täter auf, um die Felgen zu demontieren. Drei komplette Felgensätze wurden entwendet. Zwei weitere Felgensätze lagen zum Abtransport bereit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell