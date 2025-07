Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Linksabbiegen (02.07.2025)

Blumberg (ots)

Am Mittwoch ist es am Ortsausgang Blumbergs auf der Waldshuter Straße zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Beim Linksabbiegen in eine Grundstückseinfahrt übersah ein 83-jähriger BMW-Fahrer einen vorfahrtsberechtigen, entgegenkommenden 24-Jährigen in einem VW. Die beiden Wagen stießen zusammen, wodurch sich der junge Mann verletzte. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht notwendig, jedoch das Abschleppen des VW. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

