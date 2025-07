Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Eingeschränkt zwischen Schranken (02.07.2025)

Bräunlingen (ots)

Das Missachten einer roten Ampel hat am Mittwoch für den Fahrer eines Lastwagens zu einer gefährlichen Situation geführt. Gegen 14 Uhr überquerte er mit seinem Sattelzug den Bahnübergang im Industriegebiet auf der Straße "In Stetten". Obwohl die Ampel "Rot" zeigte fuhr der 32-Jährige weiter. Mittig auf dem Bahnübergang senkten sich die Schranken. Eine Schranke klemmte sich zwischen Ladung und Führerhaus ein. Um eine drohende Kollision mit einem Zug zu verhindern fuhr der junge Mann weiter und beschädigte die Schranke, wie auch seine Ladung. Glücklicherweise hielt der Zug ohnehin kurz vor dem Bahnübergang an einer Haltestelle und so kam es zu keiner Gefährdung. Der Schaden an der Schranke wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell