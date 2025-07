Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, L 181

Schwarzwald Baar Kreis) Zu schnell abgebogen - Unfall (02.07.2025)

Niedereschach - L 181 (ots)

An der Einmündung der Schramberger Straße und der Landesstraße 181 hat sich im Ortsteil Fischbach am Mittwoch ein Unfall ereignet. Ein 60-jähriger Chrysler-Fahrer wollte von der L 181 nach links auf die Sinkinger Straße abbiegen. Als er erkannte, dass diese momentan gesperrt ist, lenkte er so ruckartig nach links in Richtung Schramberger Straße, dass sein Wagen ins Schleudern geriet. Er stieß mit einem an der Einmündung wartenden, ebenfalls 60-Jährigen in einem Toyota zusammen. Der durch die Kollision entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell