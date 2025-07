Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall mit Gegenverkehr (03.07.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Auf einem Gemeindeverbindungsweg, zwischen den Teilorten Immenhöfe und Biesingen, hat sich am Donnerstag, gegen 7 Uhr ein Unfall mit zwei Verletzten ereignet. In einer Linkskurve hielt sich eine 22-Jährige nicht an das Rechtsfahrgebot und stieß mit einer aus Biesingen kommenden 65-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall verletzten sich beide Fahrerinnen. An dem Audi, sowie dem VW entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Rettungswagen brachten die beiden Frauen in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell