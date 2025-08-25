PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Update zur Pressemitteilung vom 09.08.2025; Winterberg: Mutmaßliche Trickdiebe nach Diebstahl in Medebach in Winterberg festgenommen

Medebach / Winterberg (ots)

Den drei Schrottsammlern, die am 08.08.2025 in Medebach als Tatverdächtige in Erscheinung traten, wird eine weitere Tat in Winterberg-Neuastenberg zur Last gelegt. Am 11.07.2025 waren sie in Neuastenberg nicht erfolgreich, es blieb beim Versuch. Es ist aber davon auszugehen, dass sie bei weiteren Taten erfolgreich waren. Mehrere Schmuckstücke, die in deren Lieferwagen aufgefunden wurden, konnten noch nicht zugeordnet werden.

Bürgerinnen und Bürger, die im Zusammenhang mit Schrottsammlern im Zeitraum vom 11.07.2025 bis 08.08.2025 bestohlen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 zu melden. Dort liegen Lichtbilder bzw. Originalschmuckstücke aus noch unbekannten Straftaten zur Ansicht vor.

Die zwei Tatverdächtigen, gegen die der zuständige Haftrichter Untersuchungshaft angeordnet hatte, befinden sich noch immer in Haft.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

  • 25.08.2025 – 12:09

    POL-HSK: Verkehrsunfallflucht zwischen Madfeld und Bredelar; die Polizei sucht Zeugen

    Brilon (ots) - Ein Autofahrer musste einem entgegenkommendem Motorrad ausweichen. Am 19.08.2025 um 11:05 Uhr befuhr ein 58-jähriger Briloner die L637 aus Richtung Madfeld in Richtung Bredelar. In einer Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Motorradfahrer entgegen, der die Kurve geschnitten habe. In der Folge habe der Briloner in die Leitplanke ausweichen müssen. Der ...

  • 25.08.2025 – 10:18

    POL-HSK: Arnsberger betrat mit Pistole im Hosenbund in Hüstener Gaststätte

    Arnsberg (ots) - Bei der Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei noch mehr; die vorläufige Festnahme war die Folge. In der Nacht auf den 24.08.2025 machte ein 24-jähriger Arnsberger auf sich aufmerksam, indem er mit einer Pistole im Hosenbund eine Gaststätte in Hüsten betrat. Nachdem er die Pistole - ohne jemanden zu bedrohen - präsentiert hatte, verschwand der Mann ...

  • 25.08.2025 – 08:36

    POL-HSK: Streit in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung eskalierte

    Brilon (ots) - 16-Jähriger verletzte 15-Jährigen mit Messer. Am 24.08.2025 um 13:07 Uhr kam es in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im Stadtgebiet Brilon zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen. Nachdem es zunächst verbale Streitigkeiten gegeben hatte, stieß der 16-Jährige seinen Kontrahenten unvermittelt mit beiden Händen gegen eine Wand. Danach verletzte er den 15-Jährigen mit einem Brotmesser leicht an ...

