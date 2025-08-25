Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Update zur Pressemitteilung vom 09.08.2025; Winterberg: Mutmaßliche Trickdiebe nach Diebstahl in Medebach in Winterberg festgenommen

Medebach / Winterberg (ots)

Den drei Schrottsammlern, die am 08.08.2025 in Medebach als Tatverdächtige in Erscheinung traten, wird eine weitere Tat in Winterberg-Neuastenberg zur Last gelegt. Am 11.07.2025 waren sie in Neuastenberg nicht erfolgreich, es blieb beim Versuch. Es ist aber davon auszugehen, dass sie bei weiteren Taten erfolgreich waren. Mehrere Schmuckstücke, die in deren Lieferwagen aufgefunden wurden, konnten noch nicht zugeordnet werden.

Bürgerinnen und Bürger, die im Zusammenhang mit Schrottsammlern im Zeitraum vom 11.07.2025 bis 08.08.2025 bestohlen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 zu melden. Dort liegen Lichtbilder bzw. Originalschmuckstücke aus noch unbekannten Straftaten zur Ansicht vor.

Die zwei Tatverdächtigen, gegen die der zuständige Haftrichter Untersuchungshaft angeordnet hatte, befinden sich noch immer in Haft.

