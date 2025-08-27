Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl eines Starkstromkabels aus einer Autobahnbrücke

Meschede (ots)

Widerlager der Talbrücke Rümmecke war Ziel von Kabeldieben. Im Zeitraum vom 20.08.2025 um 13:00 Uhr bis zum 25.08.2025 um 13:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in das Widerlager der Talbrücke Rümmecke. Der Eingang zum Widerlager befindet sich am Fuß der Brücke. Darin schnitten sie ein Starkstromkabel durch, das die elektronischen Verkehrszeichen im unmittelbaren Bereich der Autobahn mit Strom versorgte.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

