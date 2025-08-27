Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in leer stehendes Hotel

Olsberg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Carlsauestraße in ein ehemaliges Hotel ein. Im Zeitraum vom 22.08.2025 um 18:00 Uhr bis zum 24.08.2025 um 10:00 Uhr schlugen der oder die Täter eine Scheibe ein, um sich Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. Im Inneren betraten sie offenbar mehrere Räume und warfen Gegenstände umher. Bereits Ende März war das Hotelgebäude Ziel von Einbrechern, die darin randaliert hatten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell