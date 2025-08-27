Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Wiederholt geparkter Lkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person beschädigte am Dienstag (26.08.2025) zwischen 05:30 Uhr und 16:45 Uhr einen in der Sersheimer Straße in Kleinglattbach geparkten Lkw der Marke MAN. Mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand zerstach der Täter vier Reifen des Lkw und hinterließ einen dabei einen Sachschaden von rund 2.400 Euro.

Bereits zwischen Freitag (22.08.2025) 17:00 Uhr und Montag (25.08.2025) 06:00 Uhr wurde an gleicher Örtlichkeit der linke Vorderreifen eines geparkten Volvo-Lkw beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell