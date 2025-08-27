PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Wiederholt geparkter Lkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person beschädigte am Dienstag (26.08.2025) zwischen 05:30 Uhr und 16:45 Uhr einen in der Sersheimer Straße in Kleinglattbach geparkten Lkw der Marke MAN. Mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand zerstach der Täter vier Reifen des Lkw und hinterließ einen dabei einen Sachschaden von rund 2.400 Euro.

Bereits zwischen Freitag (22.08.2025) 17:00 Uhr und Montag (25.08.2025) 06:00 Uhr wurde an gleicher Örtlichkeit der linke Vorderreifen eines geparkten Volvo-Lkw beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 10:11

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Diebstahl von Motorroller gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag (24.08.2025) 17:00 Uhr und Dienstag (26.08.2025) 07:30 Uhr in der Holzgartenstraße in Bietigheim einen Motorroller der Marke "San Yang" vom Typ "Shark 125". Der Roller war vor einem Wohnhaus abgestellt gewesen und hatte einen Wert von rund 550 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:10

    POL-LB: Oberstenfeld: 3.500 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (26.08.2025) zwischen 06:45 Uhr und 17:05 Uhr in der Industriestraße in Oberstenfeld ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen geparkten Audi und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:36

    POL-LB: Leonberg-Eltingen: Scheiben der Grundschule zum zweiten Mal beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Nachdem bereits im Juli, zwischen dem 16. und dem 21.07.2025, bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben der Grundschule in der Wiesensteiger Straße in Eltingen beschädigt haben, wurde am Montag (25.08.2025) nun eine weitere Sachbeschädigung festgestellt. Noch unbekannte Täter bewarfen die Scheiben in beiden Fällen vermutlich mit Steinen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren