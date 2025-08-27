Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: 36-Jähriger randaliert und beleidigt in Vorgarten

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrfach bekamen es Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz in der Torstraße in Kleinsachsenheim mit einem 36-jährigen Mann zu tun.

Zunächst meldeten am Dienstagabend (26.08.2025) gegen 20:50 Uhr Bewohner der Torstraße, dass nach familiären Streitigkeiten ein Mann in einem Vorgarten randalieren solle und bereits einen Glaseinsatz einer Hauseingangstüre beschädigt habe. Alarmierte Einsatzkräfte stellten anschließend den 36-Jährigen vor Ort fest. Dieser zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften verbal aggressiv. Zudem machte er einen sichtlich alkoholisierten Eindruck. Im Rahmen der weiteren Einsatzmaßnahmen mussten dem Mann Handschließen angelegt werden, da er sich trotz mehrfachem guten Zureden nicht beruhigen lies und den polizeilichen Anweisungen keine Folge leistete. Zudem beleidigte er einen Polizeibeamten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 36-Jährige auf freien Fuß entlassen und ihm wurde ein Platzverweis für die nächsten 24 Stunden ausgesprochen.

Am nächsten Mittwochmorgen (27.08.2025) gegen 06:50 Uhr wurden der Polizei erneut Streitigkeiten in der Torstraße gemeldet. Auch hier trafen die Einsatzkräfte erneut auf den 36-jährigen Mann. Wie schon am Vorabend zeigte sich der Mann wieder äußerst aggressiv und alkoholisiert. Nachdem er zudem gegen den ausgesprochenen Platzverweis verstoßen hatte, musste er bis zum Abend in Polizeigewahrsam genommen werden. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell