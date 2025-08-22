Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250822 - 0871 Gelnhausen

Frankfurt: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

Wo ist Andrea E.? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 53-jährigen Vermissten.

Frau E. ist 1,79 Meter groß und von schlanker Statur, sie hat lange dunkle Haare. Sie schminkt sich oft sehr auffällig. Letztmalig wurde die 53-Jahre alte Frau am Montag, gegen 15.30 Uhr, in der Kurfürstenstraße in Schlüchtern gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Frau E. mit einem rot orangenen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Zudem führte sie eine große schwarze Handtasche mit vielen Bändchen mit sich.

Es bestehen Anhaltspunkte, dass sie sich eventuell auch in Frankfurt am Main aufhalten könnte.

Die Vermisste ist auf medizinische Hilfe angewiesen und könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Frau Andrea Engelhardt geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der folgende Link führt zu der Ursprungsmeldung, hier ist auch ein Foto von ihr zu sehen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6096066

