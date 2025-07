Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Telefonbetrug - 8.000 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (02.07.2025), im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr übergab eine Seniorin Bargeld in Höhe von 8.000 Euro einem falschen Rechtsanwalt in der Dackenheimer Straße. Zuvor hatte ein falscher Polizist telefonisch von einem Verkehrsunfall erzählt, für den ihre Tochter verantwortlich gewesen sein soll. Er forderte die Seniorin auf, eine Geldsumme in Höhe von 20.000 Euro zu zahlen, um die Tochter vor dem Gefängnis zu bewahren. Die Seniorin hatte nur 8.000 Euro Zuhause. Sie nannte dem Telefonbetrüger ihre Adresse. Zur Übergabe wurde ein falscher Rechtsanwalt geschickt. Währenddessen beruhigte der falsche Polizist die Seniorin am Telefon. Der Täter vor Ort übernahm das Geld in einem Briefumschlag. Er wird als schlank beschrieben und soll im Alter von 30 bis 35 Jahren gewesen sein. Er trug ein kariertes Hemd und eine Jeans. Er gab sich als Michael Bach aus.

Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Können Sie Angaben zu dem Mann machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell