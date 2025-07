POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen - Mitte (ots) - Am Samstag, den 05.07.2025 gegen 14:00 Uhr, wurde Beamten der Polizei Ludwigshafen ein grauer Mercedes in der Heinigstraße mit vier platten Reifen gemeldet. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass alle vier Reifen mittels spitzen Gegenstandes plattgestochen wurden. Nach Angaben der Fahrzeughalterin kommt ein Tatzeitraum von Freitag, den 04.07.2025 gegen 23:30 Uhr, bis Samstag, den 05.07.2025 gegen 13:45 Uhr, in Betracht.Eine Strafanzeige ...

