POL-KA: (KA) Walzbachtal - Einbruch in Jöhlingen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Ein Zeuge bemerkte am Samstagmorgen in Ettlingen mehrere Reisnägel, die offenbar gezielt auf einen Radweg gelegt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Zeuge gegen 07:30 Uhr auf dem neuen Radweg Alte Steige von Spessart kommend in Fahrtrichtung Ettlingen. Hier bemerkte er auf Höhe der Einmündung zum Steinbruch mehrere Nägel in einer ...

mehr