POL-PPRP: Frontalzusammenstoß mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (06.07.2025), gegen 13:15 Uhr, kam es auf dem Volleyballfeld in der Lichtenbergerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 21-Jährigen. Im Verlauf des Streites verletzte der 21-Jährige den 28-Jährige mit einem Messer. Er erlitt eine Schnittverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Darija Jung Telefon: ...

mehr