Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250822 - 0870 Frankfurt - Praunheim: 60-Jähriger nach Bedrohung mit Messer und Fluchtversuch mit PKW festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Nachmittag einen Mann fest, der zuvor einen anderen mit einem Messer bedroht haben soll und dann verkehrsgefährdend mit seinem Auto wegfuhr.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der spätere Beschuldigte zunächst gegen 15:50 Uhr hinter dem späteren 46-jährigen Geschädigten auf der Praunheimer Landstraße. Nachdem er zunächst von hinten gedrängelt haben soll, habe er dem Geschädigten dann beim Vorbeifahren in bedrohlicher Gebärde mit einem Messer hantiert. Danach sei er mit sehr hoher Geschwindigkeit weitergefahren und habe dabei waghalsige Überholmanöver durchgeführt. Eine Polizeistreife konnte ihn dann im Bereich der Friedberger Landstraße antreffen und kontrollieren. Das Messer stellten die Beamten sicher, der Mann muss sich jetzt sowohl für die Bedrohung als auch für seine Fahrweise verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

