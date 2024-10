Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer baut während der Fahrt mehrere Unfälle

Hagen-Eilpe (ots)

Am Freitag (25.10.) trafen Polizisten in der Eilper Straße auf einen Zeugen sowie einen 37-Jährigen Hagener. Am Straßenrand stand ein geparkter Skoda, der eine Vielzahl an Unfallschäden aufwies. Der 37-Jährige wirkte stark alkoholisiert und hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,5 Promille. Es stellte sich heraus, dass der Mann gegen 3.15 Uhr von der Delsterner Straße aus kommend, über die Volmetalstraße, bis hin zur Eilper Straße mit dem Skoda unterwegs war und mehrere Unfälle hatte.

Der Zeuge konnte angeben, dass der Mann auf der B54 an der Ausfahrt zur Eilper Straße sowohl die rechte als auch die linke Leitplanke gestriffen und anschließend auf der Kreuzung eine Verkehrsinsel touchiert hatte. Der Zeuge folgte dem Auto bis zum Eintreffen der Polizei. Es stellte sich heraus, dass der 37-Jährige mit dem Skoda auch eine Warnbarke auf der Delsterner Straße beschädigt hatte. Darüber hinaus lagen an den Unfallstellen diverse Fahrzeugteile des Skodas. Der 37-Jährige war leicht verletzt und musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Mann sich die Verletzungen durch einen Sturz zugezogen hat und nicht im Rahmen des Verkehrsunfalls.

Die Polizisten stellten den Führerschein des Hageners sicher. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verkehrsunfallflucht. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat geführt. (arn)

