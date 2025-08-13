Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Andrea Engelhardt?

Schlüchtern (ots)

(cb) Wo ist Andrea Engelhardt? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 53-jährigen Vermissten.

Frau Engelhardt ist 1,79 Meter groß und von schlanker Statur, sie hat lange dunkle Haare. Sie schminkt sich oft sehr auffällig. Letztmalig wurde die 53-Jahre alte Frau am Montag, gegen 15.30 Uhr, in der Kurfürstenstraße in Schlüchtern gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Frau Engelhardt mit einem rot orangenen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Zudem führte sie eine große schwarze Handtasche mit vielen Bändchen mit sich.

Die Vermisste ist auf medizinische Hilfe angewiesen und könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Frau Andrea Engelhardt geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 13.08.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

