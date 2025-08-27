PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unbekannte brechen in Bauernhof ein

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (24.08.2025) 20.00 Uhr und Montag (25.08.2025) 07.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter im Rutesheimer Pfad nahe Renningen auf einem Bauernhof ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich vermutlich zunächst Zugang zu einem Stall. Anschließend entwendeten sie aus einem Büro, einem Kühlhaus, einem Aufenthaltsraum und einem Lagerraum mehrere Hundert Euro Bargeld, hochwertige Elektrowerkzeuge, eine Kamera mit Objektiv sowie etwa 80 Würste in einem vierstelligen Gesamtwert. Ein Sachschaden konnten bislang keiner festgestellt werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07159/8045-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Renningen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

