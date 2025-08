POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Diebstahl von 600 Meter Kupferkabel

Worms (ots) - Am Dienstag, den 29.07.2025 gegen 16:43 Uhr befuhr eine 39-jährige Wormserin mit ihrem PKW die Ostrandsiedlung in Fahrtrichtung Bertolt-Brecht-Straße in Worms. Hierbei touchierte die Fahrzeugführerin, einen am linken Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß wurde dieser auf einen weiteren, ebenfalls geparkten PKW geschoben. Durch den Verkehrsunfall wurde die 39-jährige Fahrzeugführerin leicht ...

