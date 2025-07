Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol in Worms

Worms (ots)

Am Dienstag, den 29.07.2025 gegen 16:43 Uhr befuhr eine 39-jährige Wormserin mit ihrem PKW die Ostrandsiedlung in Fahrtrichtung Bertolt-Brecht-Straße in Worms. Hierbei touchierte die Fahrzeugführerin, einen am linken Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß wurde dieser auf einen weiteren, ebenfalls geparkten PKW geschoben. Durch den Verkehrsunfall wurde die 39-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Unfallverursacherin ein Atemalkoholwert von 2,09 Promille festgestellt werden. In der Folge wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zwecks weiterer medizinischer Behandlung wurde die 39-Jährige in ein Klinikum verbracht. Neben der Polizei befanden sich noch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

